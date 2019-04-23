Kütahyalı çocuklar, 23 Nisan'ı eğlenerek kutladı

Kütahyalı çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı eğlenerek kutladı.

Dumlupınar Spor Salonunda başlayan kutlama programları Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde Kütahya Belediyesi tarafından düzenlenen Çocuk Şenliği ile devam etti.

Eğlenceli aktiviteler, Animasyon gösterileri, yarışmalar ve sürpriz hediyelerle minikler, Çocuk Şenliğinde eğlenceli anlar yaşadılar. Çocuk Şenliği programı kapsamında Kütahya Belediyesinin Kültür Bakanlığından ödüllü tek özel tiyatro metni olan, Benim Güzel Pabuçlarım çocuk tiyatro oyunu minik tiyatroseverlerin beğenisine sunuldu.

Kütahya Belediyesi Hezar Dinari Kültür Merkezinde çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Sevgili çocuklarımız ve değerli aileleri, öncelikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız hepimize kutlu olsun. 99 Yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün açıldı ve 99 yıldır yüce meclis hiç kapanmadan her türlü şartta aziz milletimize hizmet etmeye devam ediyor. Bunun anısına da dünyada ilk kez ve sadece ülkemizde olmak üzere bugün geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza bayram olarak hediye edildi. Bu güzel vatanı bizlere emanet eden tüm atalarımızı rahmetle ve minnetle anarken ülkemizin geleceği olan güzel çocuklarımıza da nice 23 Nisanlar diliyorum. Çocuk Şenliği organizasyonunda emeği geçen tüm belediye çalışanlarımız ve katılımcılarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Kütahyalıların yoğun ilgi gösterdiği Çocuk Şenliği eğlenceli anlara sahne oldu. Çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında doyasıya eğlendiler. Çocuk Şenliği sonrası, Belediye Başkanı Alim Işık, çocuklar ve aileleri ile sohbet edip ve günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.