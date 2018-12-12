Kütahyalı firmalar İŞGEM'le büyüyor

Kütahya Belediyesi İş Geliştirme Merkezi'nde (İŞGEM) mevcut işletme sayısının 13 olduğu bildirildi.

Bu yıl içerisinde 2 yeni işletmenin dahil olduğunu belirten İŞGEM Müdürü Mehmet Zenci, yıl içerisinde de 3 firmanın mezun oludUğunu ifade etti.

Zenci, İŞGEM'de serigrafi baskı, kuru buhar temizlik, seramik süs eşyaları, tarhana ve erişte üretimi, çamaşır yıkama hizmetleri, güneş enerji paneli üretimi, makine imalatı, gıda analize laboratuvarı, mekanizmalı perde imalatı, ısıtma ve aydınlatma imalatı, ahşap ürünleri imalatı ve yapı kimyasalları imalatı sektörlerinin bulunduğunu kaydetti.

İŞGEM'in 2008 yılında kurulduğunu dile getiren Zenci, "Bu yılın Kasım ayı itibariyle bize başvuran firma sayısı 172'dir. kasul edilen başvurusu sayısı 102, reddedilen başvuru sayısı 70'dir. mezun olan firma sayısı ise 35'dir. Bu sayede oluşturulan istihdam sayısı 414'dür" dedi.

Müdür Zenci, merkeze destek ve katkılarından dolayı Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'na teşekkür etti. Zenci, "Müdür Zenci, "AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığınca düzenlenen ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde gerçekleştirilen 2017 yılı '6. Yerel Yönetimler Proje Yarışması'nda, 'Kent Ekonomilerine Katkı' dalında Kütahya Belediyesi Kadın İş Geliştirme Merkezi projemiz iller bazında birinciliğe layık görüldü" diye konuştu.

Merkez sayesinde gelişip büyüyen firmaların Kütahya ve Türkiye ekonomisine de büyük katkılar sağladığını kaydeden İŞGEM Danışmanı Şerife Aydın, "Kütahya İş Geliştirme Merkezi İŞGEM'ler derneğine üyedir. Her yıl düzenlenen İŞGEM'ler zirvesine katılmakta, diğer İŞGEM'lerle beraber işbirliği yapmakta ve sorunların çözümüne yönelik önerilerde bulunmaktadır. Bölgemizde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların destek mekanizmalarını takip ediyor ayrıca bankaların cazip kredileri hakkında da bilgilendirmeler yapıyor. Diğer İŞGEM'lerdeki girişimcilerle pazarlama, tanıtım ve dağıtım faaliyetlerinin geliştirilmesi yönünde görüşmeler düzenlemektedir. İşletici şirket tarafından İŞGEM de yer alan girişimcilere ücretsiz ya da cüzi bir katılım bedeli ile Yurtiçi Fuarlara katılım imkanı sunulmaktadır. Yurt içi fuarlarında bazı girişimcilerimize (fuar katılım standartlarına uygun) stant açma imkanı verilerek ve fuar masrafları karşılanarak (yol, konaklama, yemek) katılımları sağlanmıştır.Ayrıca yine işletici şirket tarafından Girişimcilere Pazar bulma konusunda doğrudan destek verilmektedir. Aynı zamanda İŞGEM de yer alan girişimcilerin genel giderlerini azaltmalarını sağlamak için girişimcilere internet, telefon, fax gibi büro hizmetlerini ücretsiz olarak kullanma imkanı sunulmaktadır" ifadelerini kullandı. (EFE)