Kütahyalı genç Veli Çelik, TRT Sanatçısı oldu

Ege Üniversitesinde Konservatuvar okuyan Kütahya'nın Genç Yıldızı Veli Çelik TRT İzmir Radyosu THM Gençlik Korosu sınavlarını kazandı.

Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesini başarı ile bitirdikten sonra İzmir Ege Üniversitesinde Ses bölümü Konservatuarı eğitimi alan Kütahyalı genç yetenek Veli Çelik, TRT İzmir Radyosunun Düzenlediği, TRT İzmir Radyosu THM Gençlik korosu sınavlarını da kazanarak TRT Sanatçısı olmayı başardı.

Veli Çelik , "Hayallerim tek tek gerçek oluyor. Bana güvenerek güç veren büyüklerime teşekkür ediyorum. Memleketimi kültürümüzü her yerde en iyi bir şekilde tanıtacağıma inancım tamdır. Her zaman yanımda hissettiğim ve bana destek olan, Ege Bölgesi Yörük Efeler Dernek Başkanı Halil Türkel ve İzmir Kütahya Gediz Pınarbaşılılar Sosyal Dayanışma Kültür Derneği Başkanı Mehmet Akkaş, Almanya Wuppertal Kütahyalılar Dernek Başkanı İsmail Taşcıoğlu'na teşekkür ederim" dedi.