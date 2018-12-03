Kütahyalı gurbetçiler, Dayanışma Gecesi'nde buluştu

Kütahyalı gurbetçiler, Almanya'nın Datlen şehrinde düzenledikleri Dayanışma Gecesi'nde bir araya geldi.

Gecede yerel sanatçılar Aydın Çimen, Ömer Düzdaş, Mustafa Akgün, Halil İbrahim Kesen, Süleyman Oruç, Kadir Şahin, Veli Çelik, Ali Saruhan ve Sevgi Petek sahne aldı.

Gecenin açılış konuşmasını Wuppertal Kütahyalılar Dernek Başkanı İsmail Taşcıoğlu yaptı. Birlik ve beraberliğin gurbette çok önemli olduğu belirten Taşçıoğlu, katılımcılara teşekkür etti.

Almanya Kütahyalılar Kültür ve Dayanışma Gecesine MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, 25. 26. Dönem AK Parti İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, Balıköy eski Belediye Başkanlarından Muhsin Berksoy, Avrupa Giresun Federasyon Başkanı Aydın Petekçi, Avrupa Kütahyalılar İnsiyatif Federasyonu Başkanı Adil Emsen, Almanya Ankaralılar Dernek Başkanı Halil Yalçın, Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Özkul, Başhekim Dr. Fatih Özkul, Doç. Dr. Evren Dilektaşlı, Nevşehirli iş adamı Azerbaycan Fahri Büyükelçisi Yüksel Dükan, program sunucusu Mehmet Baş, Köprüörenliler Dernek Başkanı Hasan Hüseyin Duran katıldi, Gladbeck belediye meclis üyesi Süleyman Koşar, Avrupa Zonguldaklılar eski Başkanı ve UİD Gelsenkirchen Başkanı Erol Yukarıbaş, özel konuk olarak katıldıl.

Gecenin sonunda Bursa Özel Hayat Hastanesi doktoru Doç. Dr. Evren Dilektaşlı anlatımları ile diyabetten kurtulmanın yolları ve obezite ile mücadeleye değinildi. (EFE)