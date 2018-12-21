Kütahyalı hanımlar el sanatlarını yaşatıyor

Kütahya'nın kaybolmaya, unutulmaya yüz tutmuş en güzide el sanatlarından birisi olan “İğne Oyasını” yaşatmak ve genç nesillere aktarmak amacıyla İğne Oyası Kursu açtıklarını belirten Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Davut Ezen,” Kursumuz Akşemseddin Anadolu İmam Hatip Lisesinde halen devam etmektedir. Kursumuza olan ilgi ve katılım memnuniyet vericidir. Oldukça zahmetli, emek ve sabır isteyen böylesi bir sanata her yaştaki bayanlarımızın ilgi gösteriyor olması bizi son derece mutlu etmektedir. Kütahya'nın birçok mahallesinde devam bu ve benzeri kursların Kütahyalı hanımlar tarafından büyük ilgi görmektedir” dedi.(EFE)