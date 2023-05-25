Kütahyalı iş adamı Sarı, Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyeliğinden istifa etti

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi Kütahyalı Mehmet Sarı, "Milletle yürümek dururken, çıkar uğruna PKK ve FETÖ gibi terör örgütleriyle bile yürümeyi tercih eden Gelecek Partisi, anarşi ve kaostan başka bir yöntemi olmayan gizli küresel güçlerin oyuncağı olmuştur" diyerek istifa ettiğini açıkladı.

Gelecek Partisi'nin kurucu politikalarından uzaklaştığını belirten Sarı, "Ülkemize yeni bir soluk, yepyeni bir gelecek kurma vaadiyle yola çıkan Gelecek Partisi, ne yazık ki bugün oportünist siyasetin alameti farikası olmuştur. Tabandan tavana örgütlenme iddiasıyla demokratik esaslardan asla ödün vermeyeceğinin garantisi olduğunu her fırsatta dile getiren Genel Başkan, CHP ve türevleriyle yaptığı ittifakı hiçbir şekilde istişare etmemiş, kapalı kapılar ardında kararlar almış ve lider sultası oluşturmuştur.Milletle yürümek dururken, çıkar uğruna PKK ve FETÖ gibi terör örgütleriyle bile yürümeyi tercih eden Gelecek Partisi, anarşi ve kaostan başka bir yöntemi olmayan gizli küresel güçlerin oyuncağı olmuştur. AK Parti iktidarı dönemlerinin milli, manevi ve maddi bütün kazanımlarını yok etmeye gizli ant içmiş kesimlere hoş görünme kaygısı bu toprakların ruhunu mihmandar ettiğini iddia eden Gelecek Partisi yönetimi için çok hazin bir çelişkidir. Zaten milletimiz de bu çapsız ve ruhsuz siyasete sandıkta gerekli cevabı vermiştir. AK Partiyi böleceğim vaadiyle CHP'den epeyce vekil çalma başarısı belki birilerini tatmin edebilir lakin ilkeli ve ahlaklı bir siyasete yakışmayacak tavırdır. Ve böyle kirli hesaplar yapanlar siyasetten silinmeye mahkumdur. Erdoğan'da bulamadığın ne vardı da Kılıçdaroğlu'nda onu buldunuz, bütün siyasi kariyerini borçlu olduğun Erdoğan'a insafsızca saldırırken Kılıçdaroğlu'na neden hemen teslim oldunuz gibi pek çok sorumuz ne yazık ki cevapsız kalmaktadır. Biz yeni ve temiz bir yola çıktığımızı sanıyorduk. Ne yazık ki yanılmışız. Derin stratejik beynin bütün hesabı muhataplarına kumpas kurarak hak etmediği vekilleri koparmakmış. Daha yolun başında kirli siyasete tevessül eden böyle bir zihniyete geçit vermeyen aziz milletimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu gerekçelerle, ülkemizin birliği, milli bağımsızlık ve güçlü devlet idealimiz her şeyin üstündedir.Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyeliğinden istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.