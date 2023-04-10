Kütahyalı Muhammed Mustafa Pınarcı, Trabzonspor forması ile profesyonel oldu

Trabzonspor alt yapısında oynayan orta saha oyuncusu Muhammed Mustafa, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen imza töreniyle kendisini profesyonel yapan 2,5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Milli takım forması giyiyor

Kütahya Altınordu Futbol Okulunda futbola başlayan ve şu anda Trabzonspor'da futbol hayatına devam eden 19 yaşındaki Muhammed Mustafa Pınarcı Milli Takım formasını başarıyla terletiyor. 2021 yılında U-18 Milli Takımın, Priştine'de oynayıp Kosova'yı 1-0 mağlup ettiği hazırlık maçında 10 numaralı forması ile ilk defa Milli Takım formasını giyen Muhammed Mustafa, milli takım kariyerinde 13 maça çıkıp 2 gole imza attı.

“Kütahya'yı gururla temsil edeceğim”

Trabzonspor ve Ümit Milli takım formasıyla gösterdiği başarılı performansla geleceğin yıldız futbolcu adayları arasında gösterilen Muhammed Mustafa Pınarcı, Trabzonspor gibi büyük bir camiada profesyonel olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek “ Bordo mavili forma ile kulübüme uzun yıllar hizmet edip bana inanları mahcup etmeyeceğim. 9 yaşımdayken elimden tutan ve futbola başladığım Kütahya Altınordu Futbol Okulunda bana emek veren Ayhan Yaman hocam başta olmak üzere gelişimimde emeklerini esirgemeyen tüm hocalarıma teşekkür ederim. Kütahya'mızı Trabzonspor'da ve Milli Takımımızda gururla temsil edeceğim" dedi.

Ayhan Yaman: "Bu şehrin çocuklarına inanın"

Muhammed Mustafa Pınarcı'nın Trabzonspor'da profesyonel olmasından duyduğu kıvancı ve gururu dile getiren Kütahya Altınordu Futbol Okulu Antrenörü Ayhan Yaman, "Muhammed Mustafa ile onurlandık, gurur duyduk. Kütahya'mızın evlatlarını büyük takımlara ve milli takıma göndereceğiz diye hedef koymuştuk. Bu çerçevede hedeflerimize birer birer ulaşıyoruz. Muhammed Mustafa 9 yaşında Gediz ilçemizden bize geldi. Kütahya Altınordu Futbol Okulunda ve Sakaspor'da yetişti. Önce Altınordu'ya ardından Trabzonspor'a transfer oldu. Uzun yıllar Türk futboluna başarıyla hizmet edeceğine inanıyorum ve kendisine başarılarının devamını diliyorum. Bu şehrin çocuklarına inanın. Yetenekli futbolcular yetiştirmeye, Kütahya futboluna ve ülke futboluna hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.