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Kütahyalı öğrenci tüm soruları doğru cevapladı

Kütahya’da YKS 2020 ÖSYM Yerleştirme sonuçlarına göre, Ebrar Karakaya isimli öğrencinin YKS Dil İngilizce sınavlarında soruların tamamını doğru yanıtladığını bildirildi.

Kütahya'da YKS 2020 ÖSYM Yerleştirme sonuçlarına göre, Ebrar Karakaya isimli öğrencinin YKS Dil İngilizce sınavlarında soruların tamamını doğru yanıtladığını bildirildi.


Karakaya, sınava düzenli ve planlı çalışarak hazırlandığını ifade etti. Karakaya, "Başarılı olmak için öğrenciler sınava hazırlık sürecinde kaygı yaşamamalı. Heyecan yapmadan, sakin şekilde, kendilerine güvenerek sınava girmeleri gerekiyor. Ailemin ve çevremdekilerin bana güvendiğini hissetmek, benim de kendime olan güvenimi arttırdı. Sınavda da sakin şekilde soruları cevapladım ve başarıya ulaştım" diye konuştu.


Karakaya'nın öğretmeni Musa Dağ, öğrencisinin başarısından onur ve gurur duyduğunu dile getirdi.


Genel olarak ÖSYM sonuçlarından da memnun olduğunu söyleyen İngilizce öğretmeni Musa Dağ, emeği geçen tüm öğrencilerine ve velilerine teşekkür etti.

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