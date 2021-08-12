Kütahyalı öğretmenler İspanya'da STEM eğitimi aldı

Türkiye Ulusal Ajans vasıtasıyla Avrupa Komisyonu tarafından Erasmus+ Ana Eylem 1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği (Okul Eğitimi Personel Hareketliği) programı kapsamında desteklenen ve Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "STEM Learning in Future Classroom Labs (2019-1-TR01-KA101-069124)" isimli projenin ilk öğrenme hareketliliği İspanya'nın Barselona kentinde gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü konsorsiyum başkanlığında yürütülen projede Gediz Erdoğmuş Ortaokulu, Merkez Ağaçköy Ortaokulu, Merkez Evliya Çelebi İlkokulu, Simav Osmanbey Ortaokulu, Tavşanlı Ahmet Uluçay Bilim ve Sanat Merkezi katılımcı gönderen kurumlar arasında yer alıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Ulusal Ajans vasıtasıyla Avrupa Komisyonu tarafından Erasmus+ Ana Eylem 1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği (Okul Eğitimi Personel Hareketliği) programı kapsamında desteklenen projenin amaçlarını, STEM yaklaşımı uygulamalarını izleme, anlama sınıfa/okula ve müfredata uyarlama, disiplinler arası yaklaşımı benimseme ve STEM uygulamalarının sınıf içi etkinliklere entegrasyonunu sağlama, öğrenciler için en uygun öğrenme ortamlarını tasarlama, eğitim ve öğretim etkinliklerini web uygulamaları ile zenginleştirme, tasarım odaklı düşünme becerisini kazandırma ve geliştirme, sınıfa ve öğrenciye özel öğrenme materyalleri tasarlama, artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, QR kodları ve benzerleri kullanarak disiplinler arası öğrenmeyi destekleme, eTwinning hakkında farkındalık kazanma ve Avrupa'daki öğretmenler ile işbirliğine dayalı projeler geliştirme, daha iyi öğrenme için farklı öğrenme ortamları oluşturma olarak açıkladı.

Kurs katılımcılarına yönelik olarak Barselona kentindeki ev sahibi kurum (M&M Profuture Training S.L) tarafından öğrenme portalı tasarlanmış ve tüm etkinliklere katılımcıların proje sonrasında da erişimine imkan sağlandı. 5 gün süren eğitim kapsamında gerçekleştirilen buz kırıcı etkinlikler (ice-breakers) ile katılımcıların motivasyon düzeyleri bireysel ve takım çalışması ile desteklenmiş ve bu şekilde öğrenme kalitesinin artırılması sağlandı. Kurs süresince hazırlanan etkinliklerin tamamı katılımcıların aktif olarak yer alabileceği şekilde tasarlanmış ve gün sonu etkinlik değerlendirme ile de katılımcıların hedef davranışlara ulaşma düzeyi belirlenerek ev sahibi kurum ile anlık iyileştirme çalışmaları gerçekleştirildi.