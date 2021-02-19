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Kütahyalı pazarcılar tenekede ateş yakarak ısınıyor

Kütahya’da, soğuklardan etkilenen pazarcı esnafı, tezgahlarının yanına koydukları tenekede ateş yakarak ısınıyor.

Kütahya'da, soğuklardan etkilenen pazarcı esnafı, tezgahlarının yanına koydukları tenekede ateş yakarak ısınıyor.


Pazarda dolaşan vatandaşların da zaman zaman yararlandığı ısınma uygulamasını mecburen yaptıklarını belirten Pazar esnafı, "Kapalı alanda tezgah açmadığımız için soğuklardan etkileniyoruz. Bu nedenle teneke içerisinde kömür ve odun yakarak ısınmaya çalışıyoruz. Müşterilerimizde gelip ısınıyorlar" dediler.


Bazı esnaf ise kış nedeniyle tezgahlarının üzerine çadır kurarken, çadırında içerisine odun sobası yerleştirerek ısınma ihtiyaçlarını gideriyorlar.

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