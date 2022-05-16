Kütahyalı Rumeysa Esin Kurt, 17 ayda hafızlığını bitirdi

Hafızlık Proje Okulu çerçevesinde Kütahya Müftülüğüne bağlı Fuatpaşa Yatılı Kız Kur'an Kursunda okuyan 6.sınıf öğrencisi Rumeysa Esin Kurt isimli öğrenci 17 ayda hafızlığını bitirdi.

Fuatpaşa Yatılı Kız Kur'an Kursu yönetimi Rumeysa Esin Kurt için hafızlık bitirme programı düzenledi. Öğrenci velilerinin katılımı yapılan merasime İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, İl Müftü Yardımcısı Tuğba Anatoprak, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Rıdvan Acar da katıldı.

İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş programda yaptığı konuşmada başarılı Hafız Rumeysa Esin Kurt ve ailesini tebrik etti. Başarılı eğitim sürecine katkılarından dolayı Fuatpaşa Kız Kur'an Kursu yönetici ve öğreticilerine teşekkür etti.

Müftü Demirtaş,” Öğrenci velisi Musab Bin Umeyr Camii İmam-Hatibi Mustafa Kurt hocamızın evladı olan Rumeysa Esin'i başarısı için hafız öğrencimizi, destekleri için de Kurt ailesini tebrik ediyorum” dedi.