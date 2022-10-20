Kütahyalı Rümeysa Sam, Bilek Güreşi Şampiyonası'nda dünya dördüncüsü oldu

Kütahya'nın Tavşanlı Moymul Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Rümeysa Sam, Antalya'da düzenlenen Bilek Güreşi Şampiyonası'nda dünya dördüncüsü oldu.

Bilek güreşi sporuna babası ve antrenörü Fatih Sam'ın verdiği eğitim ile henüz 7 ay önce başlayan Rümeysa Sam'ın kısa sürede elde ettiği başarı gurur kaynağı oldu.

Rümeysa, Türkiye Vücut Geliştirme ve Bilek Güreşi Federasyonu'nun 27 Mart 2022 tarihinde düzenlediği Türkiye Şener Arslan Bilek Güreşi Şampiyonasında 15 yaş altı kızlar 70 kg kategorisinde sol kolda da ikinci olmuştu.