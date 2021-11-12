Kütahyalı sağlık çalışanları sporla stres atıyor

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 2.sınıf öğrencilerinden Mustafa İzzet Ersöz, Veysel Seçkin Kardeş, Erdem Dikmen, Gökçen Önsert, “Topluma Hizmet Uygulamaları Projesi” ile Hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Sertaş Erarslan'a, “Toplumda ihtiyacı olan kesme spor ve hareket ettirme görevimiz var. Toplumda bulunan Engelli, Yaşlı, Çalışan, Anaokul ve İlkokul öğrencilerine gibi. Bizde pandemi süresince yoğun iş temposu ile çalışan sağlık çalışanlarımızı düşündük” diyerek başvuru yaptıklarını söylediler.

Başhekim Dr. Erarslan, “Kütahya Dumlupınar Üniversitemizin gözde bölümü Spor Akademisinden biz sağlık çalışanlarını düşünüp, böyle güzel fikirle gelen öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Çalışanlarımızın bir nebze olsun moral ve mutluluğu bizler için çok önemli. Bunun yanında sağlıkları açısından da faydalı olabileceğini düşünüyorum. Projeyi kabul ettik ve hastane içerisinde duyurularını yaparak arkadaşlarımızın katılımlarını sağladık. Önümüzde ki günlerde daha fazla kişinin de katılmasını bekliyoruz. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü hocalarına ve öğrencilerine teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Proje uygulayıcı öğrencilerden Mustafa İzzet Ersöz, “Sağlık çalışanlarımız bildiğimiz kadarıyla fazla hareket ve ayakta kalmaktalar. Plates ve egzersiz hareketleri ile vücutlarını rahatlatmak, kaslarını kuvvetlendirmek, ayakta fazla kalan çalışanlarımızın dayanıklılığı artırıp, sırt kaslarındaki kasılma ve tutulmaları en aza indirme gibi çalışmalar yapmaktayız. Haftada 1,5 saat süren çalışmalarımız ile değişim fark edilecektir. Haftada 4 gün gruplar halinde başladığımız program sürecimiz Aralık ayı sonuna kadar devam edecek olup, talep olduğu zaman bu programların süreçlerini uzatmayı düşünüyoruz. Bende Başhekim Dr. Sertaş Erarslan‘a projemizi kabul ettiği için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kursa katılan sağlık çalışanları ise bu tür programların kendileri için moral kaynağı ve eğlence olduğunu, biraz olsun stresten uzak kalabildiklerini dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür ettiler.