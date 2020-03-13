Kütahyalı sanatçı Zeynel Sağ öğrencilerle buluştu

Kütahyalı yerel sanatçı Zeynel Sağ, Germiyan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin her ay düzenlediği “Makam-ı Sohbet Günleri” kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

Kütahya türkülerine sesiyle değişik bir yorum katan ünlü ses sanatçısı Zeynel Sağ, Germiyan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin “Makam-ı Sohbet Günleri” kapsamında birikimleri, nasihatleri ve notalara ahenk veren sesiyle öğrencilere keyifli anlar yaşattı.

Etkinlikle ilgili konuşan yerel sanatçı Zeynel Sağ; " Germiyan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Makam-ı Sohbet Konuğu oldum. Bu anlamlı günde geleceğimizin teminatı genç arkadaşlarımla Kütahya kültürünü, türkülerimizi hikayeleriyle anlattık. Çaldık söyledik, sohbet ettik. Gerek kültürümüz, gerek gençliğin geleceği, gerek idealler hakkında gözlerimizle, kulaklarımızla hatta gönüllerimizle karşılıklı söyleştik. Dileğimiz genç kardeşlerimizin kıssadan hisse almalarıydı. Sanırım bunu başardık. İnşallah bu gençlik geleceğin teminatı olma yolunda ilerleyecektir. Yolunuz açık olsun. Biz hep yanınızdayız ve yanınızda olmaya devam edeceğiz. Bizi davet eden Okul Müdürü Ali Kesgin'e, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenleri Ali Eldiven'e, Yakup Art'a, öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi.