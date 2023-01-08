Kütahyalı sanatçılardan '2023'e merhaba' sergisi

Kütahya Belediyesi Kent Konseyi Kültür ve Sanat Merkezi sanatçıları, '2023'e merhaba' isimli sergiyle eserlerini sanatseverlerin beğenisine sundu.

29 farklı sanatçının çini ve seramik, filografi, teşhis, resim, ahşap, oyma ve geri dönüşüm eserlerinin sanatseverlerle buluştuğu serginin açılışı Vali Ali Çelik tarafından gerçekleştirildi.

Kent Konseyi Kültür Sanat Merkezi Ressam Sebahat Sarıoğlu, Vali Ali Çelik ve eşi Neziha Çelik'in her zaman yanlarında olduğunu belirterek, destekleri için teşekkür etti.

Filografi sanatçısı Özlem Zeyrek Özçay, sergide yer alan eserleriyle alakalı bilgiler verdi.

Dünyaca ünlü Kütahyalı neyzen Ahmet Yakupoğlu'nun yetiştirdiği sanatçı Mücahit Dinç'in sergi nedeniyle sunduğu ney dinletisi adeta kulakların pasını sildi.