Kütahyalı sanatçıların eserleri Ankara'da sergilendi

Kütahya Sanatla Yaşam ve Terapi Derneği (SAYTED) üyeleri, Ankara'da BİRESKU tarafından düzenlenen karma resim sergisine katıldı.

SAYTED Başkanı Sebahat Sarıoğlu, sanatçılar Cemile Defter, Aynur Kinkav, Pakizer Doğan, Yıldız Abacı, Zehra Aşman, Hasan Kara, Ali Kaya ve Fatma Öktem'in eserlerinin sergilendiğini kaydetti.

Sarıoğlu, Kütahyalı sanatçıların eserlerinin vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördüğünü ifade etti.

Sarıoğlu, "Sergiyi düzenleyen Tuncay Umay ve ziyaret ettiğimiz vekillerimize ve başkanlarımıza bizlere gösterdikleri ilgi ve alakaları için teşekkür ederiz" dedi.

Başkan Sarıoğlu, etkinlik çerçevesinde sanatçılar olarak AK Parti Kütahya Milletvekilleri Ceyda Çetin Erenler ve İshak Gazel ile Kütahya İlinden Yetişenler Derneği Başkanı Nuri Uygun, Maliye eski Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur'u da ziyaret ettiklerini sözlerine ekledi.

Sarıoğlu, etkinliklere sanatçılar Hatice Tabakoğlu, Zuhal Sünger, Fügen Yatır ve Hikmet Özatağ'ın katıldığını dile getirdi. (EFE)