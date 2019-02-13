Kütahyalı sanatçıların eserlerine ilgi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (GESAM), "Telif Hakları ve Korsanla Mücadele' konulu programı çerçevesinde, Bursa'da aralarında Kütahyalı sanatçıların da bulunduğu sergi açtı.

Sergide, ressam Sebahat Sarıoğlu, çini sanatçısı Ali Kaya, resim ve tezhip sanatçısı Aynur Kinkav, ressam Selda Ünveren ve naif ressam Hasan Kara'nın eserleri sergilendi.

Kütahya Kent Konseyi Sanat Merkezi Başkanı Sebahat Sarıoğlu, sergide bilhassa Kütahyalı sanatçıların eserlerinin yoğun ilgi gördüğünü ifade etti. (EFE-)