Kütahyalı sanayici ve iş adamı Mete Tetik, dairesini Kartal Vakfı'na bağışladı

Kütahyalı sanayici ve iş adamı Mete Tetik, örnek bir davranış sergileyerek Balıklı Mahallesi'nde bulunan dairesini Kartal Vakfı'na bağışladı.

“Ülkemizin bölünmez bütünlüğü, vatanımızın birlik, beraberliği için kahramanca mücadele eden Silahlı Kuvvetlerimize şükran ve minnet borçluyuz” diyen Gülümser Hatun Termal Tesisleri ve Bursa Özgümüş Tekstil Fabrikaları Yönetim Kurulu Başkanı Mete Tetik, “Bu uğurda şehit olan kahraman askerlerimizin ailelerine hepimizin kendi imkanları doğrultusunda destek olması vefa duygularını göstermesi gerekir. Bu noktadan hareketle Balıklı Mahallesinde bulunan şahsıma ait bir daireyi Kartal Vakfına bağışladım. Ben ve Eşim Şule Tetik'in ordu mensubu subay ve asker büyüklerimiz var. Biz rahmetli büyüklerimizle daima onur duyuyoruz. Şehit Ailelerine tahsis edilmesi temennisi ile bu bağışı yerine getirdik. Bize karşı teveccühlerini ve yakın ilgilerini gördüğümüz Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz paşalarımıza çok teşekkürlerimizi sunuyorum” dedi.

Kartal Vakfı Yöneticileri, sanayici ve iş adamı Mete Tetik'in bu örnek ve asil davranışının camialarını son derece duygulandırdığını belirterek, iş adamına ve eşi Av. Şule Tetik'e şükran ve tebriklerini sundular.

Örnek davranışından dolayı İş Adamı Mete Tetik'e teşekkür eden Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz 16 Savaş Uçağının maketi, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz ise Kartal heykeli takdim etti.(EFE)