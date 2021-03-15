Kütahyalı sporcu Oğuz Türker'den Avrupa üçüncülüğü

Kütahya Belediyespor sporcuları, katıldıkları ulusal ve uluslararası müsabakalarda elde ettikleri dereceler ile Kütahya'nın adını başarıyla temsil etmeye devam ediyorlar.

Fransa'nın Nantes şehrinde 9-14 Mart 2020 tarihleri arasında düzenlenen Virtüs Avrupa Salon Şampiyonasında, Kütahya Belediyespor sporcusu, Oğuz Türker 3 bin metrede Türkiye rekoru kırarak, Avrupa 3.'sü oldu.

Belediye Başkanı Alim Işık, "Sporcumuzu bu başarısından dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi.