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Kütahyalı sporcular Bursa'dan mutlu döndü

Bursa’da düzenlenen Türkiye Atletizm Şampiyonası ve Olimpik Deneme Yarışmaları’na katılan Kütahya Belediyesporlu atletler derece elde etti.

Bursa'da düzenlenen Türkiye Atletizm Şampiyonası ve Olimpik Deneme Yarışmaları'na katılan Kütahya Belediyesporlu atletler derece elde etti.


Atletizm Federasyonu tarafından Bursa Osmangazi Atletizm Salonu'nda düzenlenen Türkiye Atletizm Şampiyonası ve Olimpik Deneme Yarışmaları'na katılan Kütahya Belediye Sporlu atletler, aldıkları derecelerle şehri gururlandırdı.


U18 kategorisinde Mustafa Dönmez ve Alparslan Burak Köse birinci, U16 kategorisinde Ahmet Kağan Kılınç ikinci, Aslı Yıldırım ve Mustafa Ulaç Karabaş dördüncü oldu.

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