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Kütahyalı sporcular U20 Türkiye Şampiyonası'ndan 4 madalyayla döndü

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları, U20 Türkiye Şampiyonası’nda Kütahya’ya 4 madalya kazandırdı.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları, U20 Türkiye Şampiyonası'nda Kütahya'ya 4 madalya kazandırdı.


İstanbul'da düzenlenen yarışmada; Orhan Baştürk yüksek atlama branşında 2,11 cm geçerek Türkiye şampiyonu oldu.Uzun atlama branşında en iyi derecesini yapan Ali Çolak Türkiye ikincisi olurken, Melih Gökalp gülle atma branşında Türkiye üçüncüsü oldu. Uzun atlama ikincisi Ali Çolak, 3 adım atlama branşında da ilk üçe girdi. Çolak, 14.74'lük derecesi ile Türkiye ikincisi oldu.


Türkiye şampiyonu Orhan Baştürk ile yüksek atlamada Türkiye ikincisi olan Ali Çolak, 12- 13 Eylül tarihlerinde İstanbul'da yapılacak olan U20 Balkan Şampiyonası'nda Kütahya'yı temsil edecekler.

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