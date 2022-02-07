Kütahyalı sporculardan birincilik

Kütahya Umut Engelliler Spor Kulübü sporcuları Ömer Talha Yürümez ve Recep Tula, Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Türkiye Yüzme Şampiyonası'nın farklı branşlarında birincilik elde ettiler.

Ömer Talhya Yürümez 'Yıldız Klasman Türkiye' birincisi, Recep Tula ise '100 Metre Serbest'te birinci oldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kütahya Umut Engelliler Spor Kulübü Antrenörü Ali Osman Altınay, "Yarışmaya katılan tüm sporcularımız büyük başarı gösterdi. Kütahya'mızdan çok değerli sporcular çıkıyor. Başkanımız Hatice Yakar ile gururluyuz. Başarılarımız devam edecek" dedi.