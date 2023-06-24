Kütahyalı üreticilere 'Pamuk dikenli kurdu' uyarısı

İl Tarım Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Pamuk Dikenli Kurt larvalarının hububat ekili alanlarda tarla kenarlarında bulunan yabancı otlarla beslendiği, yabancı otlardan ise özellikle Gökbaş Otu ile beslendiğinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada,” Kültür bitkilerine zarar vermediği görülmüştür. Dikenli Kurt larvaları polifag bir zararlı olup başta Malvaceaae familyasına ait tek ve çok yıllık yabancı otlar olmak üzere ebegümeci, gül hatmi, yabani bamya gibi bitkiler konukçuları arasında yer almaktadır. Kültür bitkilerinden özellikle pamukta çok fazla zarar yapmaktadır. Çiftçilerimizin hububat ve diğer kültür bitkileri (mısır, ayçiçeği, şeker pancarı) ekili alanlarda tarlalarını kontrol ederek bu zararlının kültür bitkilerine zarar vermeye başlaması durumunda İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri ile iletişime geçmeleri gerekmektedir. Üreticilerimizin Dikenli Kurt zararlısına karşı dikkatli olmaları ve gerekli hassasiyeti göstermeleri gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.