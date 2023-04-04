Kütahyalı vatandaş, çalınan iki atının bulunmasını istiyor.

Evliya Çelebi Mahallesi'nde oturan Murat Ünal, 8 gün önce yaklaşık 100 bin TL değerindeki 1 ve 6 yaşındaki 2 atının kimliği belirsiz 2 kişi tarafından çalındığını söyledi.

Atlarının akşam saatlerinde çayırlık alanda otladığı sırada çalındığını belirten 48 yaşındaki Murat Ünal, şikayeti üzerine polis ekiplerinin bölgedeki güvenlik kameralarını incelediğini ve atlarını maskeli iki kişi tarafından götürüldüğünü belirlediğini ifade etti.

Günler geçmesine rağmen çalınan atlarının izine rastlanamadığını dile getiren Ünal, "İki atımın değeri yaklaşık 100 bin TL. Ben bir fabrikada işçi olarak çalışıyorum. Atçılık benim hobim. Şimdiye kadarki tüm kazancım bu bir ve 6 yaşlarındaki iki atım. Benim şikayetim üzerine polis hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Polisin elinde hırsızlık anına ilişkin görüntü delili de var. Ancak şimdiye kadar hiçbir sonuç alınamadı. Ben de atlarımı bulana veya şahısların yakalanmasına sebep olanlara 5 bin TL para ödülü vereceğim. Bunu sosyal medyadan da duyurdum" diye konuştu.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin at hırsızlığı olayıyla alakalı çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.