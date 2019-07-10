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Kütahyalı vekiller TBMM'de tartıştı

AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan ve CHP Kütahya Milletvekili Dr.

Ali Fazıl Kasap, Kütahya'nın sorunları için Meclis Genel Kurulu'nda tartıştı.


Tan, “Kütahya'nın yol sorunu olmadığını” söylerken Kasap ise, “Kütahya'nın şehir bağlantı yolları, ilçe bağlantı yolları ve köy yollarının yapılmadığı ileri sürdü.


Meclis oturumunda söz alan AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın, “Siyanür kullanımı ve doğa tahribatı gerekçesiyle Murat Dağı'nda işletme kurulmasına karşı çıktığını ancak yerel seçim sürecinde otuz yıldır açık ocak işletmeciliği yapan ve gümüşün işlenmesinde siyanür kullanan gümüş fabrikasının önünde burası kapanmasın, çalışmasına devam etsin diye beyanatlar verdiğini” dile getirdi.


Tan, ayrıca, “Emet'te sülfürik asit fabrikası için geçen yıl “Bu fabrika yapılmayacak, AK Partililer sizi kandırıyor" ifadesini kullanan Ali Fazıl Kasap'ı kastederek yapımı devam eden sülfürik asit fabrikasının temelleri, duvarları, Emet ve Hisarcık halkı yalanlıyor, yarın da orada çalışacak hemşehrilerimiz yalanlayacak” dedi.

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