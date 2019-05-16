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Kütahyalı yazar kitaplarını imzaladı

Kütahyalı Yazar Elmas Funda Sarı, Kütahya Belediyesinin organize ettiği Ramazan etkinlikleri programında okurlarıyla buluşarak kitaplarını imzaladı.


İkinci kitabı 'Aşk Kimde Kaldı'yı Kütahyalı okurlarıyla buluşturan Yazar Elmas Funda Sarı, belediyenin Ramazan etkinlikleri programında okurlarıyla imza gününde bir araya geldi. Yazar Sarı, Kütahya'nın Anadolu Medeniyetleri başkentlerinden biri olmasına rağmen uzunca bir süredir kabuğuna çekilip, âlemi seyre daldığını, ancak artık fiilen ve yeniden sanatın, bilimin, sporun içinde olması gerektiğine inandığını söyledi. Sanata ve sanatçıya verdiği önemden dolayı Belediye Başkanı Alim Işık'a teşekkür eden Sarı, "Ön satışa bugün çıkan ve birçok yazar arkadaşımla birlikte hazırladığımız gelirinin bir kısmı ile tekerlekli sandalye alınacak kitabımız 'Meftun' çok kısa bir süre sonra okuyucularla olacak” dedi.


Birlik, beraberlik ve dayanışmanın, paylaşmanın önemine vurgu yapan Elmas Funda Sarı, “Yarınlardan umut edebilmek istiyorsak, bugünü yarınlar için harcayalım. Etkinliğe katkılarından dolayı Şair -Yazar Esat Anık, Uluslararası Germiyan Kültür Sanat Edebiyat ve Bilim Derneği Başkanı Haşim Can, Almanya'dan geceye katılan Wuppertal Kütahyalılar Dernek Başkanı İsmail Taşçıoğlu'na, ailesi, dostları ve okuyan herkese teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

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