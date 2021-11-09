Kütahyalı yazar Sarı'dan kadını konu alan “Kağıt Cinayetleri” kitabı

Kütahyalı yazar Elmas Funda Sarı'nın kadını konu aldığı yeni kitabı “Kağıt Cinayetleri” okuyucularla buluştu.

Üç yıl aradan sonra yeniden kitabı çıkan Kütahyalı yazar Elmas Funda Sarı, ilk romanı "Ruh Taciri"ni psikoloji, ikinci kitabı "Aşk Kimde Kaldı"yı kısa manzum eser olarak kaleme almıştı. Son olarak "Kağıt Cinayetleri" kitabının ise polisiye romanı olması okuyucuları şaşırttı.

Kağıt Cinayetleri yayınevinin internet sitesinde satışa sunuldu. Diğer platformlarda da önümüzdeki hafta satışı başlayacak olan roman, gerçek hayat hikayelerinin kurguyla harmanlanması sonucu hayat bulmuş bir eser.

Kağıt Cinayetleri polisiye romanının konusunu kısaca “kadın” diyerek özetleyen yazar Elmas Funda Sarı, “Mevki, makam, para, itibar bunların hiçbiri kadının yaşama haklarının elinden alınmasına engel olamıyor maalesef. Yan masadan izinsiz kalem alamadığımız, mülkiyeti kime ait olursa olsun kapısını çalmadan girmediğimiz odalarla çevriliyken yaşamlarımız, sıra kadına gelince farklılaşıyor. Taciz, tecavüz, şiddet adı ne olursa olsun; durmayı öğrenecek insanın oğlu. Yorulduk birbirimizi korumak için çırpınmaktan, her akşam haberlerde yine bir kadının nefesi, bir erkeğin nefsine kurban oldu yorumunu yapmaktan. İşte Kağıt Cinayetleri de bu konulardan dolayı kısıtlanmış, susmuş, hatta susturulmuş kadının hikayesi. Her manada cinayete kurban gitmiş hayatlar. Öldürmek elbette çare değil lakin istemediğiniz bir dokunuş size neler yaptırabilir hep birlikte okuyacağız” dedi.

Diğer yandan “Kağıt Cinayetleri” kitabından bir gün önce de Elmas Funda Sarı'nın da Hayat Pazarlığı ve Eski Kelimeler isimli iki denemesiyle dahil olduğu Sanat Kitabı Ekim ayında Edebiyat Dünyasında yerini almıştı.