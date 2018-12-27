Kütahyalılar Fedarasyonu Oberhausen şehrinde toplandı

Almanya'nın Oberhausen şehrindeki Union Düğün Salonu'nda bir araya gelen Avrupa Kütahyalılar İnsiyatif Federasyonu yöneticileri, 2018 yılının değerlendirmesini yapıp 2019 yılı içinde yapılacak faaliyetler hakkında fikir alışverişinde bulundular.

Toplantıya, Federasyon Başkanı Adil Emsen, Başkan Yardımcıları Yahya Çiçek, Hüseyin Duran ve İsmail Taşçıoğlu ,Federasyon yönetim kurulu üyelerinden İbrahim Özen, Mustafa Tokman, Hamza Kandemir, Sadık Öz, Aziz Altay, Yüksel Baydar ,Mustafa Ekin, Ramazan Kaptan, Kütahyalı ses sanatçıları Süleyman Oruç ve Kadir Şahin de katıldı.

Wuppertal, Bremen, Dortmund ve Aachen, Kütahyalılar Derneği, Gediz- Akçaalanlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Kütahya Köprüören Derneği temsilcilerinin katıldığı toplantıda açılış konuşması yapan Avrupa Kütahyalılar Federasyonu Başkanı Adil Emsen yaptığı açıklamada, ''Federasyonumuza Almanya içinden yedi derneğimiz üye. Fedearsyonumuza bağlı dernek yöneticileriyle toplanarak 2018 yılı içinde yaptıklarımız ve yapamadıklarımızı konuşup, 2019 yılı faliyetlerini kendi aramızda tartışmak ve değerlendirme yapmak istiyoruz. Federasyon ve dernek başkanlarımızın desteği ile yazın kaza geçirmiş bir kardeşimizi ameliyat ettirerek hayata tutunmasına yardımcı olduk. Onun yaşama sevinci bizi çok mutlu etti. Avrupa Kütahyalılar Federasyonu olarak,istişare toplantısı yaptık.

Tüm dernek başkanlarıma , yönetim kuruluna ve hemşerilerimize çok teşekkür ederim'' dedi.

Emsen, ''İnşallah, bu yıl ki festivalimiz 08 Haziran 2019 tarihinde gerçekleşecektir.Şimdiden çalışmalarımıza başladık. Kütahya'mızın değerli sanatçılarını , özellikle sanatkarlarını , bürokratlarımızı Kütahya'mızın tanıtımında bizde varız diyen tüm hemşerilerimizi aramızda görmek bizi gururlandıracaktır.

Tabiki Almanya'da yaşayan gençliğimize, hemşerilerimize de yönelik, kültür, tarih, din, dil çalışmalarımıza, derneklerimiz olarak önem vereceğiz. Avrupa'da yaşayan iş adamlarımızı, federasyon çatısı altında birleştirerek, birlik ve beraberlik içerisinde faaliyet imkanları sağlayacağız ve üye kayıtlarımızı artırmak için faaliyetlerimizi hızlandıracağız '' diye konuştu.(YD-EFE)