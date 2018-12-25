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Kütahyalılar sokaklarda kartopu oynadı

Kütahya’da etkili olan kar yağışının ardından vatandaşlar sokaklara çıkarak kartopu oynadılar.

Kütahya'da etkili olan kar yağışının ardından vatandaşlar sokaklara çıkarak kartopu oynadılar.


Kütahyalı vatandaşlar gün boyu etki olan kar yağışının ardından sokaklara çıkarak kartopu oynadı. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu kentte vatandaşlar fotoğraf çektirdi. Her yıl olduğu gibi Kütahyalılar bu sene de kar keyfini kentin simgesi olan vazoda kartopu savaşı yaparak çıkarttı.


Kütahya Valiliğinden yapılan açıklama sonra 26 Aralık 2018 tarihinde okulların tatil edilmesinin ardından sosyal medyadan haberleşen gençler ise Saat Kulesi ve Zafer Meydanı'nda kartopu oynadı.

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