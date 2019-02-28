"Kütahyamız, yatırımcının ilgisini çekecek en avantajlı illerimizden biridir"

AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, cesaret ve özgün ruhuyla sanat eserlerine hayat veren Kütahyalılar'ın, girişimcilik ruhuyla da kentin kalkınmasında önemli başarılara imza atacağını ve bunu gerçekleştirmek için de başta kendisi olmak üzere tüm AK Parti teşkilatlarının gönülden destek vereceğini ifade etti.

Erenler, AK Parti Kütahya Belediye Başkan adayı Ahmet Sami Kutlu' nun Börekçiler, Paşam Sultan ve Maruf Mahalle sakinlerinin bir araya geldiği Yahya Bey Konağı'ndaki 'Mahalle Buluşmaları' etkinliğine katıldı. Erenler, halkın fikir ve taleplerini dinleyerek, çözüm önerilerinde bulundu.

"Kütahya'nın yatırımcının ilgisini çekecek en avantajlı illerimizden birisidir" diyen Ceyda Çetin Erenler, "İşsizlik yalnızca Kütahyamız'da değil diğer illerimizde hatta Dünya'da da insanların zaman zaman yakındığı bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. İşsizlik problemini, basit manada halkımızın, çalışacak bir iş bulamaması olarak değerlendiremeyiz. İnsanlarımız kendilerini mutlu edecek talep ve isteklerini karşılayacak işlerde çalışmak istiyor. Kendilerine hak veriyorum. Çünkü insan, sevdiği işi, en güzel yapar ve mutlu olur. Biz de halkımızın mutluluğunu istiyoruz.Kabul etmeliyiz ki, artık insanlar dünyaya farklı bir perspektiften bakıyor. Her an ihtiyaçlar değişiyor. Yeni ve farklı fikirlerde ülkeler birbiriyle yarışıyor. Bizler de, ülkemizin ilerlemesi ve dünya gücü devletler arasına katılması için daha çok çalışmalıyız. Tüm dünyada sanatçı ruhuyla tanınan Kütahyamız, özgün düşünceleriyle ülkemizin, ilimizin ekonomisine katkı sağlayabilir. Belediye Başkan Adayımız Ahmet Sami Kutlu'nun ifade ettiği, eğitim programları ve kurslar ile inşallah girişimcilik ruhunu canlandıracağız. Ebeveynler genel olarak evlatlarının düzenli bir işte çalışıp, maaş almasını ister ancak girişimcilik ruhunu öne çıkarmak da öncelikle biz ebeveynlerin üzerine düşüyor. Gençlerimizin desteğe, cesarete ve büyüklerinin deneyimlerine ihtiyacı var. Geleceğimizin emanetçisi olan gençlerimiz, hem kendileri için hem de çevrelerindeki insanlar için öncü olup şehrimize yeni iş sahaları kazandırabilirler. Buna gönülden inanıyorum. Zafer Kalkınma, Tarım ve Kırsal Kalkınma Ajansları ile görüşmelerimizde sadece Kalkınma Ajansımız aracılığı ile 16 bin 500 vatandaşımızın girişimcilik eğitimi programlarından yararlanmış olduğunu öğrendim. Bu sevindirici bir gelişme. Geleceği; öğrenen, araştıran uygulayan, vatanım için ne yapabilirim endişesi taşıyanlar ile inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.