İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kütahya'nın 181 köyüne 195 bin 87 metrekare kilit taşı döşendi

Kütahya İl Özel İdaresinin köy yatırımlarının ana unsurunu oluşturan köylere kilit taşı döşeme çalışmasını tüm hızıyla sürdürdüğü bildirildi.


İl Özel İdaresinde yapılan açıklamaya göre, yapılan kilit taşı döşeme çalışmaları kapsamında 2020 yılının 10 aylık geçen süresinde 13 İlçenin 181 köyünde toplam 195 bin 87 metrekare kilit taşı döşendi. Kütahya İl Özel İdaresi yatırımları kapsamında 2005-2019 yılları arasında köylerde 4 Milyon 367 bin 207 metrekare kilit taşı döşendi. 2020 yılı ile birlikte toplam döşenen kilit taşı miktarı 4 Milyon 562 bin 294 metrekareye ulaştı.


Kütahya'nın kış aylarında bol yağış almasının kırsalda yaşamı zorlaştırdığına dikkat çeken yetkililer, Kütahya İl Özel İdaresinin yaptığı kilit taşı döşeme çalışması ile yaşanan sıkıntıları ortadan kaldırdığını ve köylerdeki yaşam koşulları standardının artmasını sağladığını belirttiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.