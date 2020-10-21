Kütahya'nın 181 köyüne 195 bin 87 metrekare kilit taşı döşendi

İl Özel İdaresinde yapılan açıklamaya göre, yapılan kilit taşı döşeme çalışmaları kapsamında 2020 yılının 10 aylık geçen süresinde 13 İlçenin 181 köyünde toplam 195 bin 87 metrekare kilit taşı döşendi. Kütahya İl Özel İdaresi yatırımları kapsamında 2005-2019 yılları arasında köylerde 4 Milyon 367 bin 207 metrekare kilit taşı döşendi. 2020 yılı ile birlikte toplam döşenen kilit taşı miktarı 4 Milyon 562 bin 294 metrekareye ulaştı.

Kütahya'nın kış aylarında bol yağış almasının kırsalda yaşamı zorlaştırdığına dikkat çeken yetkililer, Kütahya İl Özel İdaresinin yaptığı kilit taşı döşeme çalışması ile yaşanan sıkıntıları ortadan kaldırdığını ve köylerdeki yaşam koşulları standardının artmasını sağladığını belirttiler.