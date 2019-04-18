Kütahya'nın altın kızları, Türkiye Şampiyonu oldu

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Mersin'de düzenlenen 'Okullar arası Gençler A-B Atletizm Türkiye Birinciliği' yarışmalarına Kütahya Özel Boğaziçi Şehir Koleji adına katılan Hacer Yılmaz ve Kadriye Dilek Durmuş katıldıkları müsabakalarda şapmiyon oldu.

Hacer Yılmaz 1500 metre A Kategorisinde en iyi derecesini koşarak altın madalya alırken üç adım atlayan Kadriye Dilek Durmuş ise 11 metre 19 cm atlayarak Türkiye şampiyonu oldu.

Kürsüye birinci olarak çıktığı için mutlu olduğunu söyleyen Hacer Yılmaz, “Benim çok büyük bir mutluluktu. Türkiye şampiyonluğunu elde edip en iyi derecemi koştum. Bu kolay olmadı. Yarışmalara günde çift antreman ile hazırlandım. Bu süreçte tamamen yarışmalara odaklandım antrenörüm bana verdiği tavsiyeler doğrultusunda ilerledim ve başardım. Ben atletizme başladığımdan beri hedeflerimi adım adım koyarak ilerledim. Her zaman birincilik kürsüsüne çıkmayı ilerliyorum. İnşallah ileri ki zamanlarda da büyük yarışmalara katılmak ve ilimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum” diye konuştu.

Başarıya giden yolda kendilerini destekledikleri için Boğaziçi Şehir Kolejine teşekkür eden Kadriye Dilek Durmuş, "Mersin'de düzenlenen yarışmalarda B kategorisinde üç adım atlamada Türkiye birincisi oldum. Okullar arası Türkiye şampiyonasında okulum Boğaziçi Şehir Kolejini temsil ettim ve orada birinci oldu. Bu başarıda bizi destekledikleri için öğretmen ve okul idarecilerine teşekkür ederim” dedi.

Sporcuların yarışmalara yoğun tempo ile hazırlandıklarını söyleyen Atletizm Milli Takım antrenörü İdris Güleç ise, "Okullar arası Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda sporcularımız 2 altın madalya elde ettiler. Sporcularımızda Hacer Yılmaz 1500 metre A kategorisinde en iyi derecesini koşarak Türkiye birincisi oldu. Kadriye Dilek Durmuş ise üç adım atlamada 11.19 derecesi ile Türkiye Şampiyonu oldu. Sporcularımızı ve Boğaziçi Şehir koleji idareci ve öğretmenlerine verdiklerine desteklerinden dolayı teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.