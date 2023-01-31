Kütahya'nın bin 826 rakımlı Türkmen Dağı beyaz gelinliğini giydi

Kütahya'nın bin 826 rakımlı Türkmen Dağı'nda mevsimin ilk karı, güzel görüntüler oluşturdu.

Lüftiye Köyü Muhtarı Rasim Altıntaş, yağışın dün gece başladığını ve sabaha kadar devam ettiğini, dağın zirvesinde ise kar kalınlığının 15 santimetreye ulaştığını ifade etti. Altıntaş, "Kütahya'nın en yüksek dağlarından olan Türkmen Dağı beyaz gelinliğini giydi. Mevsimin ilk karı bereket getirdi. İnşallah arkası gelir" diye konuştu.

Altıntaş, Türkmen Dağı'ndaki orman işçilerinin kara rağmen çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini dile getirdi.

Altıntaş, bin 826 rakımlı Türkmen Dağı'nın bünyesinde başta devasa çam ağaçları olmak üzere birçok ağaç türünü bünyesinde barındırdığını kaydetti.