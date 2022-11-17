Kütahya'nın Civli Mahallesi'ne yağmur suyu terfi hattı

Kütahya Belediyesi, Civli Mahallesi'nde yağmur suyu terfi hattı çalışması başlattı.

Son üç yılda yaptığı altyapı yatırımlarıyla Kütahya'da muhtemel sel ve yaşanabilecek felaketlerin önüne geçen Kütahya Belediyesi, şehrimizin her mahallesinde altyapı yatırımlarını sürdürüyor. Daha güçlü bir altyapı için mesai harcayan ekipler, Civli Mahallesi'nde yağmur suyu terfi hattı çalışmalarına başladı. Yaklaşık 250 metrelik yağmur suyu terfi hattında 200'lük ve 300'lük korge boru kullanılıyor. Mümkün olan en kısa sürede bitirilmesi planlanan çalışmanın sona ermesiyle, altyapısı güçlenen mahalleye ve ekili alanlara gelmesi muhtemel zararların önüne geçilmesi hedefleniyor.