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Kütahya'nın çocuk nüfus oranı yüzde 21,8

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK), ADNKS sonuçlarına göre; Kütahya’nın 2018 yılında çocuk nüfusun toplam nüfusa oranının yüzde 21,8 olduğunu açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK), ADNKS sonuçlarına göre; Kütahya'nın 2018 yılında çocuk nüfusun toplam nüfusa oranının yüzde 21,8 olduğunu açıkladı.


TÜİK Bölge Müdürü Mehmet Akyol, Kütahya'nın bu değerle Türkiye'de çocuk nüfus oranı en yüksek 65., Ege Bölgesi illeri arasında 7. il konumunda olduğunu ifade ederek,” Kütahya'daki 126 bin 48 çocuğun yaş gruplarına bakıldığında, 0-4 yaş arası 33 bin 253, 5-9 yaş arası 34 bin 507, 10-14 yaş arası 36 bin 168 ve 15-17 yaş arası ise 22 bin 120 çocuk olduğu belirlenmiştir” dedi.

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