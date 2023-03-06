İhlas Haber Ajansı

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Kütahya'nın Domaniç Dağı'na mart karı

Kütahya’nın Domaniç Dağı’nda sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıklarla devam ediyor.

Kütahya'nın Domaniç Dağı'nda sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıklarla devam ediyor.


Kütahya'nın Domaniç ilçesini Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlayan bin 500 rakımlı Kocayayla mevkiinde kar, aralıklarla etkili oluyor. Karayolları görevlileri, güzergahta tuzlama çalışması yapıyor. Trafik ekipleri de sürücülere kış lastiği olmadan yola çıkmamaları, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları uyarılarında bulundu.


Bölgede kar kalınlığının yaklaşık 10 santimetreye ulaştığı belirtildi.

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