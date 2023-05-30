Kütahya'nın Dumlupınar Mahallesi'ne sıcak asfalt

Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Dumlupınar Mahallesi'ndeki sıcak asfalt serim çalışmaları devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, hava şartları elverişli olduğu sürece çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Son olarak Dumlupınar Mahallesi Cafer Dere Caddesi'nde mesai harcayan ekipler, vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşıma kavuşmaları için çalışıyor.

Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, planlaması yapılan ve programa alınan mahallelerimizde sıfır asfalt imalatı, ham yol açımı, reglaj, kilit parke, bağlantı yolu ve asfalt serim çalışmalarına devam edecek.