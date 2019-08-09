İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kütahya'nın Dünya ve Balkan Şampiyonları

Atletizm Dünya Şampiyonu Oğuz Türker ile Atletizm Balkan Şampiyonu Hacer Yılmaz, Kütahya Valisi Ömer Toraman’ı ziyaret etti.

Atletizm Dünya Şampiyonu Oğuz Türker ile Atletizm Balkan Şampiyonu Hacer Yılmaz, Kütahya Valisi Ömer Toraman'ı ziyaret etti.


Vali Ömer Toraman, 1-4 Ağustos tarihlerinde İsviçre - Nortwiil'de düzenlenen IPC Gençler Atletizm Dünya Şampiyonası'nda bin 500 metrede dünya şampiyonu olan Kütahyalı milli sporcu Oğuz Türker ile 14 Temmuz'da İstanbul'da yapılan U18 Balkan Atletizm şampiyonasında bin 500 metrede Balkan şampiyonu olan Kütahyalı milli sporcu Hacer Yılmaz'ı kabul etti.


Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleşen ziyarette; Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret, Atletizm Milli Antrenörü İdris Güleç ile şampiyon sporcuların aileleri yer aldı.


Başarılı sporcuları tebrik eden Vali Ömer Toraman, başarılarının devamını diledi. (EFE-)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.