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Kütahya'nın fethinin 945. yıl dönümü coşkuyla kutlandı

Bolluk ve bereketin simgesi, baharın habercisi Hıdırellez ve Kütahya’nın fethinin 944.

Bolluk ve bereketin simgesi, baharın habercisi Hıdırellez ve Kütahya'nın fethinin 944. yıl dönümü, Hisar Kalesi'nde coşkuyla kutlandı.


7'den 70'e vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerde konuşan Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, fethin öneminden bahsetti. Işık, "Şehirlerin fethi önemli bir olay, ancak insanların elinde kalması çok daha önemli bir olay. Atalarımız bu yurtları fetih ederek bizlere emanet bıraktı. Bizler bu günlere getirdik ve gelecek nesillere üzerine değerler katarak aktarmamız gerekiyor" dedi.


"Yurdunu kaybeden adam hürriyetini kaybeder" diyerek vatanın öneminden bahseden Vali Ömer Toraman ise, "Yurt olmazsa bayram olmaz, yurdunu kaybeden adam hürriyetini kaybeder. Onun için fetih önemli bir olaydır. Türk fetihleri aynı zamanda Türk ve İslam medeniyetinin taşınması gereken bir harekettir. Yeni coğrafyalara, yeni toplumlara tanıştırılması hareketidir. Onun için fetih hareketi yalnızca askeri hareket olarak değerlendirmek sınırlı bir değerlendirme olur" diye konuştu.

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