Kütahya'nın ilçelerinde karla mücadele

Kar yağışının devam ettiği ilçelerde okullar tatil edilirken, Belediye ve özel idare ekiplerinin karla mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiği açıklandı. Aslanapa ve Dumlupınar ilçesine bağlı bazı köylerde kar kalınlığının 40 santimetreyi geçtiği, köylülerin kendi imkanlarıyla traktörlerle köy içlerini temizledikleri bildirildi.

İlçe merkezlerinde belediye ekipleri tarafından temizlik ve tuzlama çalışmaları yapılırken, özel idare ekipleri kapanan köy yollarını açmak için yoğun çaba sarfediyor.

Öte yandan yekliler tarafından bölgede araç ile seyahat edecek vatandaşlara, zincirsiz ve kar lastiksiz yola çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunuldu.