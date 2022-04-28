Kütahya'nın mera ve hayvancılık sorunları masaya yatırıldı

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünün ev sahipliğinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ortak gerçekleştirilen toplantıda, Kütahya'nın mera ve hayvancılık sorunları ile ilgili yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi.

Orman Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Orman Kadastrosuna göre orman sınırları dışında kalan ağaçlık vasfındaki meraların iyileştirilmesi ve hayvan yem bitkisi kapasitesinin artırılmasına yönelik yapılabilecek ortak çalışmalar görüşüldü. Ayrıca verimsiz meraların iyileştirilmesi için yapılabilecekler ve orman sınırları içinde kalan tescilli meralar ile ilgili çalışmaların da görüşüldüğü toplantıda, karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya, Kütahya Orman Bölge Müdürü Birol Dündar, Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık, Kütahya Orman Bölge Müdür Yardımcısı Halil Karademir, Kütahya OBM Kadastro ve Mülkiyet Şube Müdürü Abdullah Berbero ve ilgili yetkililer katıldı.