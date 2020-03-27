İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kütahya'nın şehrin giriş ve çıkışları kontrol altına

Kütahya’da, Korona virüs tedbirleri kapsamında kentin giriş ve çıkış noktalarında araç sürücü ve yolcuların, ateş ölçer cihazla sağlık taraması yapılıyor.

Kütahya'da, Korona virüs tedbirleri kapsamında kentin giriş ve çıkış noktalarında araç sürücü ve yolcuların, ateş ölçer cihazla sağlık taraması yapılıyor.


Polis ekiplerince durdurulan araç sürücülerine, Sağlık Müdürlüğü UMKE görevlilerince ateş kontrolü yapıldıktan sonra iller arası seyahat edip etmedikleri ve kentte kalıp kalmayacakları soruluyor.


Gün boyu, Afyonkarahisar-Kütahya, Eskişehir-Kütahya ve Balıkesir-Kütahya istikametinden gelen araçlar kontrolden geçiriliyor


'Evde kal' çağrısına uygun olarak gerekmedikçe dışarıya çıkılmaması gerektiği ve kişisel hijyenin öneminin anlatıldığı denetimlerde yolcu ve sürücülere broşürler takdim ediliyor.


Denetimlerin doğru ve yerinde olduğunu söyleyen sürücüler, bu süreçte görevi başında olan çalışanlara teşekkür ederek, virüs salgının en kısa sürede son bulması temennisinde bulundular.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.