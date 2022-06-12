Kütahya'nın sembolü vazo ve Atatürk anıtı işte böyle taşındı

Kütahya'da 'Kent Meydanı' projesi nedeniyle şehrin sembolü vazo ve Atatürk anıtı taşındı.

Kütahya Belediyesinin yatırım programında yer alan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca desteklenen Zafer Meydanı projesi başladı. Şehrin sembolü vazo ve Atatürk anıtı, günler süren titiz bir çalışma sonucu zarar verilmeden vinç yardımıyla bulundukları yerden sökülerek muhafaza altına alındı.

1970 yılında yapılan vazo ve Atatürk anıtının taşınmasını heyecanla izleyen vatandaşlar, yetkililerin hassasiyetine teşekkür ettiler.

Vazo ve Atatürk anıtı, Kent Meydanı projesinin tamamlanmasıyla aynı alana tekrar konulacak.