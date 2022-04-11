Kütahya'nın simgesi vazoya detaylı temizlik

Kütahya'nın simgesi olan Zafer Meydanı'nda yer alan Vazo'da, detaylı bir temizlik çalışması yapılıyor.

Kütahya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kütahya'nın simgesi olan Vazo'da temizlik çalışması başlattı. Yoğun geçen kış döneminin ardından, yapılan temizlik çalışmasıyla birlikte, Kütahya'ya gelen ziyaretçilerin hatıra fotoğrafı çektirdiği Vazo, bahar ve yaz aylarına hazırlanıyor.

Geçtiğimiz haftalar içerisinde peyzaj çalışması yapılan Vazo, artık ziyaretçilerini bekliyor.