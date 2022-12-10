Kütahya'nın Siner Mahallesi'ne halı saha

Kütahya Belediyesi ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında imzalanan protokolle yapımı tamamlanan 'Siner Mahallesi Halı Sahası' törenle hizmete sunuldu.

Açılış töreninde konuşma yapan Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığımızla imzalanan protokol çerçevesinde, 2021-2022 yıllarında imalatları devam ederek bugüne kadar kazandırmış olduğumuz toplam 14 semt sahasından birisi olan bu sahayı bugün açıyoruz. Daha önce Dumlupınar, Alayunt, Mehmet Akif Ersoy, Enne, Yoncalı ve Sofu Mahallelerimizdeki semt sahalarımızı açmıştık. Bakanlığımız, 14 saha için toplam 2021 yılı rakamlarıyla 4 buçuk milyon liralık destek verdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'na ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu yılda 15 yeni semt sahası için talebimizi ilettik. İnşallah Bakanlığımız desteğiyle, semt sahası olmayan Mahallelerimize de bu spor alanlarını kazandırmaya devam edeceğiz. Gençlerimiz ve mahalle sakinlerimiz adına hayırlı bir iş yaptığımızı düşünüyorum. O nedenle emeği geçen herkese teşekkür ederim. Siner Mahallemize ve diğer Mahallelerimize vermiş olduğumuz hizmetler devam ediyor. Rabbim nasip ederse, görev süremiz boyunca hangi mahallemizin öncelikli hangi ihtiyacı var ise onu gidermeye yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.