Kütahya'nın vazosu kitap karakteri oldu

Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal'ın yazdığı, Güzel Sanatlar Fakültesi Öğr. Gör. Adem Dönmez'in illüstrasyonlarını çizdiği “Vazocan Okula Gidiyor” isimli okul öncesi çocuk kitabı okullara ücretsiz dağıtılacak.

Bilimsel Araştırmalar Projesi olarak hazırladığı kitabının bir hayaliyle başladığını söyleyen Doç. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal, “2018 yılında Kütahya'nın merkezinde bulunan ve şehrin simgesi haline gelen vazoyu canlandırarak bir kitap karakteri olarak çocuklara sevdirme düşüncesiyle yola çıktım. Kitabın içerisinde ayrıca çinimizin tanıtımı da yer alıyor. Malumunuz Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Yaratıcı Şehirler Ağı'na 'Zanaat ve Halk Sanatları Alanı'nda' Kütahya'yı da dahil edince Kütahya çinisinin tanıtımının okul öncesi dönemden itibaren başlaması gerektiğini düşündüm. Çocuklarımızın yabancı karakterlerle yetişmesi yerine kendi kültürümüzden karakterlerin de olabileceği ve bu karakterlerle kültürümüzün sevdirilebileceğini görmek istedim. Bu vesileyle 'Vazocan' isimli karakterimiz can buldu” dedi.

Vazocan'ın satışını düşünmediklerini, burada amacın kar elde etmek değil, kültürün tanıtılması olduğunu vurgulayan Ünal, kitabın okul öncesi öğrencileri olan okullara ücretsiz dağıtılacağını belirtti.