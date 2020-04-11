Kütahya'nın Yeşildere köyündeki karantina sona erdi

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Yeşildere köyündeki 14 günlük karantina süresinin sona erdiği bildirildi.

Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yeni tip korona virüs (Covid-19) yayılmasını engellemek, sosyal izolasyonu sağlayarak vatandaşımızın sağlığını korumak için Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Yeşildere (Darıcı) köyünde tedbir amaçlı uygulanan karantina sona erdi. 14 gün karantinanın ardından Simav İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan sağlık kontrollerinde olumsuz bir duruma rastlanmadığı için köydeki karantina uygulaması Simav İlçe Hıfzısıhha Kurulu'nun 2020/11 sayılı kararıyla bugün itibarıyla sonlandırıldı" denildi.