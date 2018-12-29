Kütahya'nın yöresel damak tadı; Köpük helvası

Kütahya'da, havaların soğuması ile birlikte vatandaşların tatlılara olan ilgisi arttı. Adı kış ayları ile özdeşmiş olan, Osmanlı mutfağının vazgeçilmezlerinden Kütahya'nın yöresel lezzeti 'Köpük helvası' ise vatandaşların ilk tercihleri arasında yer alıyor. Çöğen'den yapılmasından dolayı mide dostu gıdalar arasında yer alan ‘Köpük helva' hafif olması ile de damaklarda tat bırakıyor. 5 Kuşaktır helvacılık yapan Rıza Helvacıoğlu, " Kütahya'nın geleneksel lezzetlerinden olan Köpük Helvası su, çöğen ve su'dan oluşmakta. İlk önce şekeri bakır kazanlarda kaynatırız. Daha sonra çöğen ile dövme işlemini yaparak. Adı kış ayları ile özdeşmiş olan Köpük helvası özellikle soğuk havalarda, kış aylarında kar yere düştüğü zaman vatandaşlar üşümemek ve midelerini üşütmemek için köpük helvasının satışları artar. Havalar soğuk olduğunda şekeri çok geldiğinde de içine tahin atılıp'da tüketilebilir.” dedi.

Helvacılığın Osmanlı döneminden kalma yöresel lezzetler arasında olduğundan bahseden Rıza Helvacıoğlu, “Helvacılık Osmanlı Döneminden kalma yöresel lezzetlerimiz dendir. Köpük helvasının içinde çöğen bulunmasından dolayıda mide dostu bir tatlıdır. Eski insanlar mideleri rahatsız gastrit, reflü gibi hastalıklar oluşuğun da köpük helvası, tahin helvasını tüketip midelerinde ki gazı ve şişkinliği alabiliyorlardı. Köpük helvası Kütahya'nın geleneksel ürünlerindendir. Özellikle kahvaltılık olarak kullanılsa da her vakitte yemeklerden sonrada içine tahin atılarak tüketilebilir.” diye konuştu. (HCA-EFE)