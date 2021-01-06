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Kütahyaspor gol olup yağdı

İlk devrenin son maçını kendi evinde İskenderun Futbol Kulübü ile oynayan Belediye Kütahyaspor, rakibini 5-0 gibi faklı bir skorla yenerek üç puanın sahibi oldu.


Misli.com 3. Ligindeki mücadelesini sürdüren Belediye Kütahyaspor, ligin ilk devresinin son maçını evinde İskenderun Futbol Kulübü ile oynadı. Maça hızlı başlayan ve ilk dakikalarda iki gol bularak üstünlüğü ele alan mavi-şimşekler, ilk yarıyı dakika 6'da Emrah Dağ, dakika 10'da Erdem Onur Beytaş ve dakika 27'de Onur Garip'in bulduğu goller ile 3-0 önde tamamladı. İkinci yarıda da etkili ve baskılı futbolunu sürdüren Belediye Kütahyaspor, 49. dakikada Onur Garip ve 60. dakikada Enes Nalbantoğlu'nun golleriyle skoru 5-0'a taşıdı. Rakibi İskenderun Futbol Kulübünü 5-0 gibi farklı bir skorla geçen mavi-şimşekler şampiyonluk yolunda ilk devreyi galibiyetle tamamlayarak, önemli bir adımı daha geride bıraktı.

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