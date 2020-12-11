İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kütahyaspor, zirveye yaklaştı

Kendi sahasında lig lideri Fethiyespor’u ağırlayan Belediye Kütahyaspor, etkili oyunu ile maçtan 2-0 galip ayrılarak liderle olan puan farkını 2’ye düşürdü.

Kendi sahasında lig lideri Fethiyespor'u ağırlayan Belediye Kütahyaspor, etkili oyunu ile maçtan 2-0 galip ayrılarak liderle olan puan farkını 2'ye düşürdü. Mavi-Şimşekler aldıkları bu sonuç ile ligde 2. sıraya yerleşti.


TFF Misli.com 3. Lig 2'inci gruptaki mücadelesini sürdüren Belediye Kütahyaspor, ligin 13'üncü haftasında kendi evinde lider Fethiyespor ile karşılaştı. Maçtaki üstünlüğünü 90 dakika boyunca koruyan Belediye Kütahyaspor, ilk yarıda gol sesi çıkmayınca soyunma odasına 0-0 girdi. İkinci yarıda etkili oyununun sonucunu alan Mavi-Şimşekler, gol perdesini 59'uncu dakikada Onur Garip ile açtı. İkinci gol arayışlarını sürdüren Belediye Kütahyaspor, lider Fethiyespor kalesini ablukaya aldı. Maçın bitiş düdüğüne yakın 90. Dakikada sahneye çıkan Muhammed Enes Gök ile ikinci golü bulun Mavi-Şimşekler, orta hakem Serdar Akkoçoğlu'nun bitiş düdüğü ile sahadan 2-0 galip ayrıldı.


Son haftalardaki çıkışını lider Fethiyespor ile de sürdüren Belediye Kütahyaspor, 21 puanla liderin iki puan gerisinde ikincilik koltuğuna yerleşti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.